Bagnaia chiude la Sprint al 6° posto in Argentina, dopo aver lottato con Alex Marquez con una serie spettacolare di sorpassi e contro sorpassi: "È stato divertente, ma non avrei fatto di più perché rischiavo di cadere. Purtroppo non ero al 100% e per guadagnare qualche posizione mi sarei dovuto spingere oltre il limite. Il passo era buono, sappiamo dove agire, la gara di domenica sarà un’altra cosa". Il GP Argentina LIVE il 2 aprile alle 19 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Come è andata questa gara sprint? Con Alex Marquez ve le siete date di santa ragione in pista…

"Sì, anche troppo, però alla fine la gara sprint è questa. È stato divertente, ma non avrei fatto di più, semplicemente perché mi sarei dovuto stendere per fare qualcosa in più. Molti piloti hanno spinto tanto per stare davanti, io purtroppo non ero al 100% e per guadagnare qualche posizione mi sarei dovuto spingere oltre il limite, alla fine non avrebbe avuto senso. Comunque ho chiuso 6°, sono contento, è un risultato buono nonostante qualche problemino in partenza. È stata una bella lotta con tutti i piloti, il passo era buono, mi è mancato soltanto lo spunto per restare nelle prime posizioni. Sappiamo dove agire, sappiamo come gestire la gara di domenica, sarà un’altra cosa"

Non avevi la solita velocità di percorrenza. La causa è una mancanza di grip al posteriore?

"Non eravamo a posto con l’anteriore, più che col posteriore. Avevamo paura delle temperature fredde, sono entrato in gara con le cover davanti, sono cose che possono succedere"

Alex Marquez ti ha dato fastidio oppure hai gestito la gara?

"Non si tratta di dare fastidio, la sprint è questa, non bisogna cadere con errori stupidi. Alex è stato aggressivo, deve essere così nella sprint, ci siamo un po' limitati perché avrei potuto fare il podio, ma abbiamo perso troppo tempi con quei sorpassi"

È meglio essere in due nel box?

"Sicuramente la presenza di Bastianini sarebbe stata d’aiuto in termini di progressione nel weekend, perché avremmo portato avanti il lavoro in modo diverso, però bisogna fare il massimo con quello che abbiamo"