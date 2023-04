In corso la terza e ultima sessione di prove libere a Termas de Rio Hondo. Si corre su pista parzialmente bagnata, dopo la pioggia caduta stanotte: i piloti della Moto2 e della Moto3 hanno leggermente asciugato l'asfalto, che resta comunque umido in alcuni punti. Cielo ancora coperto, il meteo resta un'incognita per questo weekend. Qualifiche alle 15:50, gara sprint alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP ARGENTINA, LA GUIDA TV