Grande vittoria del pilota lombardo in Argentina, un successo che consente ad Arbolino di volare anche al testa al Mondiale di Moto2. "Sono molto contento di come ho gestito la gara - le sue parole a Sky - oggi la mia moto era un cavallo pazzo". Sul duello con Lopez: "È un matto, sempre pronto a sorpassarti. Ma io frenavo come un animale...". Poi la festa con la capriola finale

È stata la grande domenica del 'Tiburon' in Moto2: Tony Arbolino trionfa davanti a Lopez e Dixon e in Argentina si prende anche la testa del Mondiale, a più 8 punti in classifica su Canet (4° all'arrivo). "Sono molto contento di come ho gestito la gara - le parole del pilota lombardo a Sky - sono stato bravo a rimanere freddo. La moto era un cavallo pazzo! Ho preso due-tre rischi che volevo rientrare ai box dalla paura...". Protagonista di un duello emozionante con il madrileno. "Alonso è un matto - scherza lo 'Squalo' - è sempre lì pronto a sorpassarti. È molto forte nei curvoni veloci, ma io frenavo come un animale, sembravo indemoniato. Frenavo come sull'asciutto...".