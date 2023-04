Il pilota romagnolo, chiamato dal team CIP Green Power per rimpiazzare l'infortunato Fellon, in Argentina si prende una grande rinvincita conquistando un super terzo posto. Sale sul podio di Termas de Rio Hondo con la maglia di Messi e scherza sulla sua condizione di 'disoccupato' imitando il calciatore-star del web: "Fino a due mesi fa non mi voleva neanche mia madre..."

Nonostante una buona stagione in Moto3 - condita da una vittoria, un podio e il 9° posto finale nel Mondiale dell'anno scorso - Andrea Migno era rimasto 'a piedi', fuori dalle line-up della stagione 2023. Ma non si è scoraggiato e l'occasione è arrivata: chiamato dal team CIP Green Power per rimpiazzare l'infortunato Fellon, in Argentina - al 'debutto' - è stato protagonista di una gara super, chiudendo al terzo posto alle spalle di Sasaki e Moreira. "Una bella rivincita - spiega il pilota romagnolo - nonostante non avessi una sella mi sono sempre preparato per farmi trovare pronto. Mi sono divertito molto e credo che questa sia stata la chiave. Anche vedere le gare ospite da voi a Sky mi è servito a imparare qualcosa", scherza il 27enne di Cattolica. Che, tra l'altro, ha 'battezzato' la nuova moto con il nome di "Elodie", proprio come la cantante, fidanzata di Iannone ("Ma Andrea lo sa, è stato contento di questa scelta e mi ha incoraggiato per la gara", ha spiegato lo stesso Migno).