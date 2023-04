Moto2: Arbolino vince e vola in testa al Mondiale

Giornata da incorniciare per Arbolino, che vince in Argentina e conquista anche la testa del Mondiale di Moto2 a più otto in classifica su Canet (4° a Termas de Rio Hondo). Sul podio con l'italiano anche Lopez (partito dalla pole) e Dixon. Passo falso di Acosta (12°), 13° Vietti. Alle 19 la gara della top class, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo squalo ha azzannato il podio sotto l’acqua di Termas de Rio Hondo. Con una gara impeccabile Tony Arbolino ha centrato la quarta vittoria in Moto 2 ed è balzato in testa al campionato, a più otto da Aron Canet, quarto al termine di una gara tribolata. Lo spagnolo è scattato in anticipo, ha preso la testa ma è poi stato penalizzato con due giri lenti che ha scontato subito, rientrando a razzo in pista e riguadagnando un paio di posizioni in un sol colpo. Ma a quel punto il terzetto davanti aveva preso un buon margine di vantaggio. Lopez, Arbolino e Dixon: la gara ha vissuto sul duello di questi tre piloti. Ha vinto il più efficace, che ha saputo approfittare dell’incertezza dello spagnolo di Boscoscuro al dodicesimo giro. "Sono contento di come ho gestito la gara - a raccontato Arbolino -. Ho preso un paio di rischi, ma ve bene così. Difficile sorpassare Lopez, frenava come un animale. Ma io peggio di lui”. Una volta in testa il milanese che non ha sbagliato nulla, ha messo quel mezzo secondo tra lui, Lopez e Dixon, che l’ha tallonato per tutta la corsa, ed è andato a vincere una gara accorciata di sette giri. Motivo? L’asfalto bagnato e la mancanza del warm up sacrificato in nome della nuova formula (come per la Moto3). L’organizzazione ha deciso di far fare alcuni giri di prova prima del via ai piloti, salvo accorciare la durata della corsa.