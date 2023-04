La coppia del Mooney VR46 vola sul bagnato nel warm up di Termas de Rio Hondo: Bezzecchi primo con il tempo di 1.45:354, a 4 decimi il compagno di scuderia Marini, 3° Miller, 4° Di Giannantonio, 5° Morbidelli, 7° Bagnaia, più indietro le Aprilia. Alle 19 la gara della top class in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



LA GRIGLIA DI PARTENZA - MIR OUT IN ARGENTINA