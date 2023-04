Valentino Rossi ha fondato l'Academy una decina di anni fa permettendo a tanti giovani talenti di crescere e di affermarsi in MotoGP. Dopo Bagnaia, Marini e Morbidelli, ecco Bezzecchi che ha vinto l'ultimo GP di Argentina chiudendo di fatto un cerchio. Un motivo di orgoglio per l'Italia, che può guardare con ottimismo al futuro anche grazie a Valentino, ancora protagonista in MotoGP anche senza scendere in pista

La grandezza di un campione si misura non solo con i titoli, ma anche con la profondità del segno che si lascia nel proprio sport. Valentino Rossi ha fondato l'Academy una decina di anni fa per allenarsi con giovani talenti che potessero continuamente sfidarlo. Una competizione sana, basata anche sull'amicizia, che ha permesso a Rossi di allungare di qualche anno la sua carriera e a questi ragazzi di crescere nel miglior modo possibile.

Dopo il ritiro, nel 2022, il suo team è arrivato in MotoGp con Luca Marini e Marco Bezzecchi che, con la vittoria in Argentina, ha chiuso un cerchio. Non perché le sfide siano finite, anzi, ma è un fatto che Rossi con la sua Academy e il suo team abbia formato un campione del mondo, Pecco Bagnaia, e piloti come Bezzecchi appunto, Luca Marini e Franco Morbidelli che finalmente in Argentina è tornato a correre al passo dei più veloci.

Se a questo aggiungiamo una collaborazione decisiva con la Ducati sia per Bagnaia sia per il team Mooney VR46, abbiamo un motivo di orgoglio in più per l'Italia che può guardare al futuro con grande ottimismo anche grazie a Valentino Rossi, protagonista in MotoGp senza scendere in pista.