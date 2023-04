Nella giornata in cui Marco Bezzecchi conquista in un colpo solo il primo successo in carriera in MotoGP e la leadership del Mondiale Pecco Bagnaia saluta l'Argentina con l'amaro in bocca: colpa di una caduta al 16° giro di un Gran Premio in cui il campione del mondo in carica sembrava in controllo

