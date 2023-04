Bagnaia fa mea culpa dopo la caduta del GP Argentina che gli è costata il podio e la leadership del Mondiale (ha chiuso poi 16°): "Sono incazzato con me stesso, pensavo di aver capito cosa fare per non scivolare più... Appena ho toccato il gas, mi si è chiusa. Non deve succedere, serve più attenzione", l'analisi autocritica del campione del mondo a Sky Sport. Nel VIDEO sopra l'intervista integrale