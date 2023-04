Cinque anni dopo la sua prima vittoria in Moto3, Marco Bezzecchi si ripete nella classe regina conquistando il primo successo in MotoGP, sempre in Argentina e sul bagnato. La Ducati continua a macinare record, con quattro piloti che monopolizzano la classifica mondiale

A cinque anni di distanza, Marco Bezzecchi ottiene la sua prima vittoria in MotoGP, nella stessa pista e nello stesso scenario in cui ottenne la prima vittoria nel motomondiale, in Moto3: a Rio Hondo e sul bagnato. In assoluto i suoi numeri (119° vincitore in top-class, 26° italiano) non mettono a segno pietre miliari importanti, ma le coincidenze numeriche per questa sua prima vittoria abbondano. Innanzitutto il presagio: al sabato aveva perso la Sprint per 72 millesimi, il suo numero di gara, che puntualmente si ripresenta alla domenica, quando vince la 72^ gara per la Ducati in top-class. Curiosamente, Pecco Bagnaia aveva ottenuto la 63^ con il numero 63,

l’anno scorso al Mugello.

Tanto per portarci avanti con il lavoro: Alex Marquez ha il numero 73 e guida una Ducati (quindi occhio al prossimo GP!), il cui numero più alto in griglia è quello di Jorge Martin, 89. Pura cabala eh, ma visti i precedenti… Un’altra coincidenza numerica è il richiamo alla vittoria precedente di Bez, in Moto2. Era l’8 agosto 2021, era la 46^ vittoria italiana in Moto2, la mise a segno lui, membro della VR46 Academy, nel weekend in cui il numero 46 per antonomasia, Valentino Rossi, annunciò il suo ritiro. Ciliegina sulla torta: Bezzecchi comanda il mondiale per la prima volta in carriera e, con Bagnaia alle sue spalle, abbiamo un 1-2 tricolore per la prima volta da Austin 2019 (1° Dovizioso, 2° Rossi).