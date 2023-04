La gara in Texas può essere un’occasione per ripartire per tanti piloti, a cominciare da Pecco Bagnaia che vuole rifarsi dopo l'errore in Argentina e riprendere il suo cammino mondiale. Ma non è l'unico: Austin avrà un significato particolate anche Marc Marquez ed Enea Bastianini. Il GP sarà in diretta su Sky dal 14 al 16 aprile

Una gara per ricominciare: il Gran Premio di Austin può essere un’occasione per ripartire per tanti piloti. Pecco Bagnaia vuole rifarsi dell’errore dell’Argentina e riprendere il suo cammino mondiale. Sulla pista americana non è andato oltre il 3° posto in MotoGP, un motivo in più per puntare a un risultato migliore. Lo stesso obiettivo di Marc Marquez che in top class ha vinto sette delle nove gare disputate qui.