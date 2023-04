In corso la prima sessione di prove del GP delle Americhe, le Libere 2 sono in programma alle 22. Davanti a tutti al momento c'è Quartararo, seguito da Alex Marquez e Bagnaia. Folger costretto a fermarsi dopo aver perso olio dal posteriore della sua KTM. Il venerdì di Austin è da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Assenti per infortunio Bastianini, Marc Marquez e Pol Espargaró. Rientrano Mir e Oliveira. Domenica la gara alle 21

