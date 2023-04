Il Motomondiale torna in pista ad Austin nel weekend del 14-16 aprile per il terzo appuntamento della stagione, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW : Moto3 alle 18, Moto2 alle 19:15, MotoGP alle 21. Sabato spettacolo doppio grazie al nuovo format: qualifiche alle 17:50 e la gara sprint alle 22

La MotoGP riparte da Austin con due italiani in testa al Mondiale. Appuntamento dal 14 al 16 aprile per il Gran Premio delle Americhe, tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW. Marco Bezzecchi (Mooney VR46) saprà ripetersi dopo il primo successo in carriera in top class e la leadership nella classifica piloti 'soffiata' all'amico Bagnaia? Pecco riuscirà a riscattarsi dopo la scivolata di Termas de Rio Hondo? Si parte giovedì 13 con la conferenza piloti, poi di nuovo in pista da venerdì 14 per le prove libere in vista delle qualifiche e della Sprint del sabato, in programma rispettivamente alle 17.50 e alle 22 italiane. Infine le gare della domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.15 e MotoGP alle 21. Di seguito tutti gli orari per non perdersi nulla del weekend negli Stati Uniti sui nostri canali.