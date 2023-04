Moto 2 e Moto 3, GP Austin: numeri e curiosità

Prosegue la stagione per Moto 2 e Moto 3 che, dopo Rio Hondo, raggiungono Austin. In Moto 2 spareggio tra Italia e Spagna, entrambe con 3 vittorie, con Arbolino che spera di fare il bis in Texas dopo aver vinto qui lo scorso anno. Stesso duopolio anche in Moto 3, dove Italia e Spagna hanno ottenuto 22 podi su 27, con gli iberici che però hanno vinto ben 5 gare su 9