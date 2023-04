Il padrone di due decenni: Marquez re di Austin

Ci sarà in gara Marc Marquez, il re di Austin con 7 vittorie su 9 GP disputati qui? Poco importa al fine dell’albo d’oro, perché con un predominio del genere, Marquez si è quasi assicurato il predominio sul tracciato americano per tutti gli anni ’20 di questo secolo, oltre averlo registrato qui anche per il decennio precedente. Forse senza il “quasi”. Dal 2013 al 2018 Marquez è stato l’unico vincitore ad Austin, affiancato, per gli anni ’10, da Rins nel 2019. Bilancio finale: 6-1 e via al decennio successivo. Certo, sia il suddetto Rins che Bastianini, il vincitore dell’anno scorso, con una sequenza di 7 vittorie da qui al 2029 potrebbero superarlo, ma realizzare un’impresa del genere, finora, è stato una caratteristica di pochi. Giacomo Agostini ci è riuscito in due tracciati: 9 di fila ad Imatra (1965-1973), 8 a Spa (1966-1973), ma parliamo pur sempre di mezzo secolo fa e di un campo partenti che in quegli anni vedeva la MV Agusta come unica moto ufficiale in pista. In tempi recenti, solo due piloti sono stati in grado di mettere a segno sequenze da 7 vittorie in un circuito: il primo è stato Valentino Rossi, con i 7 sigilli al Mugello dal 2002 al 2008, ed il secondo è proprio Marquez, al Sachsenring, dal 2013 al 2019. Quindi, presente o assente, il re di Austin è e resterà Marc Marquez, per un bel po’ di anni a venire.