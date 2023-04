Pecco Bagnaia guarda con fiducia al GP delle Americhe: "Siamo sempre stati veloci qui, voglio tornare a lottare per la vittoria e dimenticare la delusione per la caduta in Argentina", le sue parole alla vigilia di Austin. Ancora assente Bastianini, toccherà a Michele Pirro rimpiazzarlo: "Spiace per Enea, ci teneva molto. Io proverò a fare il massimo, migliorando turno dopo turno"

"Sono ancora deluso per la caduta in Argentina e voglio lasciarla alle mie spalle e tornare a lottare per la vittoria ad Austin". Parola di Pecco Bagnaia, che ha un solo obiettivo alla vigilia del GP delle Americhe: dimenticare quella maledetta scivolata a Termas de Rio Hondo e ripartire, magari riprendendosi lo scettro di leader del Mondiale ceduto all'amico Marco Bezzecchi. "Sono contento di tornare in pista ad Austin - ha aggiunto il ducatista al sito ufficiale del team di Borgo Panigale -. Questo è uno dei miei appuntamenti preferiti e il circuito è molto particolare. In passato siamo sempre stati piuttosto veloci e penso che potremo fare bene anche quest’anno". Pecco ha vinto ad Austin in Moto2 nel 2018, mentre in top class ha collezionato un 9° posto nel 2019 e un 5° nel 2022.