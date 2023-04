Dal 14 al 16 aprile la MotoGP è di scena ad Austin per il terzo atto della stagione, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW : Moto3 alle 18, Moto2 alle 19:15, MotoGP alle 21. Sabato lo show è raddoppiato grazie al nuovo format: qualifiche alle 17:50 e la gara sprint alle 22. Pirro, Bradl e Folger sostituiranno gli infortunati Bastianini, Marc Marquez e Pol Espargaró

La MotoGP torna in pista nel weekend ad Austin per il terzo Gran Premio della stagione. Rispetto all'Argentina tornano Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e Joan Mir (Honda), mentre non recuperano Enea Bastianini (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Pol Espargaró (Gas Gas), sostituiti rispettivamente da Michele Pirro, Stefan Bradl e Jonas Folger. Si riparte due settimane dopo il successo di Marco Bezzecchi a Termas de Rio Hondo, nuovo leader del Mondiale e atteso alla conferma dopo la prima volta in top class. Pecco Bagnaia, reduce dalla caduta in Argentina, vorrà invece riprendersi la prima posizione e tornare a vincere. Si parte giovedì 13 con la conferenza piloti, poi venerdì 14 le prove libere in vista delle qualifiche e della Sprint del sabato, in programma rispettivamente alle 17.50 e alle 22 italiane. Infine le gare della domenica: Moto3 alle 18, Moto2 alle 19.15 e MotoGP alle 21.