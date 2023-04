Dan Rossomondo, nuovo CCO di Dorna (Chief Commercial Officer), si è presentato ufficialmente in conferenza stampa ad Austin: "Bisogna intrattenere i fan e fare divertire il pubblico con lo show prima e dopo l’evento, come succede in NBA: è importante convincersi che questo sia lo sport più bello, lo spettacolo più grande, è necessario comunicarlo a tutti, senza dimenticare anche la Superbike". Domenica la gara di Austin LIVE alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

