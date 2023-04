Pecco Bagnaia conquista la Sprint di Austin, cancella la delusione in Argentina e si riporta a -1 in classifica mondiale da Bezzecchi: "C'era poco grip, non volevo rischiare così ho spinto per creare il gap. Ero sicuro che saremmo stati veloci, il pacchetto è buono. La gara di domenica però sarà diversa, sarà importante non sprecare energie in partenza". Domenica il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"La gara sarà un'altra cosa, ma il pacchetto è buono"

"Il grip era poco, in frenata non era facile. C'era bloccaggio davanti, soprattutto alla curva 12. Ho provato a spingere per avere ancora più gap, volevo star tranquillo e non rischiare. Abbiamo lavorato bene nel weekend, ho visto il passo ed ero sicuro saremmo stati veloci. Il GP della domenica sarà una cosa diversa. Abbiamo trovato equilibrio con il nuovo programma. Negli ultimi 20' di FP2 facciamo time-attack, fortunatamente il pacchetto era buono. La Sprint forse non è stata divertente come in Argentina, ma è stato bello perchè siamo stati costantemente più veloci e questo ci sarà utile anche nella gara. Che sarà diversa, forse si abbasseranno le temperature e tutto sarà differente. Non si spingerà da subito, sarà importante non sprecare energie in partenza. Oggi c'era tanto caldo, ma la gara più importante è quella di domenica".