Jorge Martin è stato il più veloce nel venerdì di Austin. Una sorpresa anche per lo spagnolo della Ducati Pramac: "E' stato un turno difficile, non andava bene niente ed eravamo in crisi all'inizio. L'ultimo è stato un bel giro, ma possiamo migliorare. Sto facendo fatica dal punto di vista fisico, ma spero di migliorare già sabato". Guarda il video con l'intervista. Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

