Fabio Quartararo stacca il 7° tempo nel venerdì di Austin, ma non è troppo soddisfatto del suo rendimento e di quello della Yamaha M1: "Bene sul passo gara, ma fatichiamo troppo sul giro secco. Guido male, devo fare le cose più semplici e non essere sempre al limite. Mi aspettavo di fare un po' meglio". Il GP di Austin è in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS LIBERE