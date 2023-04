Marco Bezzecchi ha chiuso al 6° posto la gara sprint di Austin, risultato che gli consente di restare in vantaggio di 1 punto su Bagnaia nel Mondiale: "Rispetto a venerdì abbiamo fatto dei passi avanti - ha detto a Sky il pilota del team Mooney -. Ma la partenza non ha aiutato: non riesco mai a scattare bene e in questo aspetto devo migliorare"

