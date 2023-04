motogp

Qualifiche perfette per Bagnaia ad Austin: il pilota Ducati conquista la pole e firma il nuovo record della pista con 2:01.892. In prima fila anche Rins (Honda LCR) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46). Dietro di loro ci sono Alex Marquez al 4° posto e Bezzecchi al 5° posto. In totale tre italiani nella top 5. Dopo la vittoria di Bagnaia nella Sprint, oggi si riparte dallo stesso schieramento per il Gran Premio. Tutto in diretta alle 21 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW AUSTIN, HIGHLIGHTS GARA SPRINT