Qualifiche perfette per Bagnaia ad Austin: il pilota Ducati conquista la pole e firma il nuovo record della pista con 2:01.892. In prima fila anche Alex Rins (Honda LCR) e Luca Marini (Ducati Mooney VR46). Dietro di loro ci sono Alex Marquez al 4° posto e Bezzecchi al 5° posto. In totale tre italiani nella top 5. Questo schieramento è valido sia per la Sprint (in programma oggi alle 22), sia per il Gran Premio di domani alle 21. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE