Certe statistiche non sono facili da spiegare, ma sono significative per contenuto. Certo, ci sono quelle molto semplici in cui un pilota batte tutti record possibili e immaginabili, ma la MotoGP vive un momento di estrema incertezza: il più vincente della sua era, Marc Marquez, è appiedato, è in ricorso un ricambio generazionale, e le gare sono sempre più imprevedibili. Un dato su tutti ci viene in aiuto per capire questo disorientamento: tre vincitori diversi in tre gare, Bagnaia, Bezzecchi, Rins. E fin qui niente di strano, accadde anche l’anno scorso: Bastianini, Espargarò e Oliveira. E qui ci fermiamo un attimo, perché dei primi 3 vincitori di quest’anno, nessuno fu vincitore anche in una delle prime tre gare dell’anno scorso…Raro? Rarissimo, praticamente unico. Era accaduto in precedenza solo una volta, esattamente 70 anni fa. Il mondiale 1952 cominciò con le vittorie di Reg Armstrong, Jack Brett e Umberto Masetti, mentre quello 1953 con i successi di Ray Amm, Geoff Duke e Alfredo Milani. Inutile sottolineare la differenza delle due epoche, non solo per il livello di competitività (Assen 1953 fu vinta con 47” di margine tra primo e secondo, un margine maggiore di quello tra Bagnaia e l’ultimo, Folger, nella Sprint di Austin, 46”), ma anche per la presenza del TT dell’Isola di Man, terreno di specialisti.