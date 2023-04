Marco Bezzecchi ha chiuso la gara di Austin al 6° posto, allungando in testa al Mondiale con 11 punti di vantaggio su Bagnaia: "Nella nostra squadra sono tutti molto bravi, c’è la giusta mentalità, si può lottare per il titolo fino alla fine, ma non è quello che pensavo a inizio stagione e non è quello a cui voglio pensare adesso: è troppo presto, voglio solo impegnarmi per migliore"

Questo weekend poteva andare meglio considerando la tua velocità? Comunque sei rimasto in testa al Mondiale

"È stato un weekend difficile, non siamo partiti alla grande come in Argentina e in Portogallo. Ho faticato un po' e ho dovuto recuperare. L’unica cosa su cui posso recriminare è il fatto di aver spinto troppo presto, questo non ha aiutato con la gomma anteriore, perché sono andato un po' in difficoltà. Gli ultimi 6-7 giri sono stati una sopravvivenza. Forse potevo arrivare 4°, ma alla fine ho chiuso 6°, va bene così"

Qual è stata la difficoltà maggiore rispetto alle prime due gare?

"Questa pista è complicata. All’inizio la moto non mi permetteva di fare quello che volevo, anche io guidavo in maniera aggressiva e sbagliata. Poi siamo riusciti a realizzare un setting più dolce e sono riuscito a guidare meglio"

Le qualità tecniche del vostro team e le modalità di allenamento al Ranch possono portarti a lottare per il Mondiale fino alala fine?

"Nella nostra squadra sono tutti molto bravi, c’è la giusta mentalità, non mi posso lamentare. Si può lottare per il Mondiale fino alla fine, ma non è quello che pensavo a inizio stagione e non è quello a cui voglio pensare adesso, è troppo presto, voglio solo pensare a migliore, anche se la possibilità di vincere il titolo ormai c’è in tutti i team in MotoGP, l’importante è cercare di lavorare bene"

C’è molta differenza tra questa Ducati e quella che guidavi nella passata stagione?

"C’è un po' di differenza: la ciclista è abbastanza simile, c’è qualche miglioria che mi ha aiutato ad andare meglio soprattutto in frenata, con questa moto mi sono trovato meglio e adesso riesco a frenare più forte"