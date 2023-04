La decisione dopo un consulto col medico che l'ha operato alla mano quattro settimane fa. L'obiettivo del pilota spagnolo è quello di tornare in pista per il gp successivo, in Francia, nel weekend del 12-14 maggio. Al suo posto in Spagna la Honda ha scelto Iker Lecuona

Marc Marquez non sarà al via nemmeno del prossimo gran premio di Spagna, in programma nel fine settimana a Jerez. L'annuncio della Honda arriva dopo gli esami a cui si è sottoposto il pilota presso l'Hospital Ruber International di Madrid. Lo spagnolo si era procurato una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo (poi ridotta chirurgicamente) a causa della caduta con Oliveira da lui nella gara inaugurale di Portimao. Marquez, che aveva già saltato per infortunio i successivi GP in Argentina e Texas, punta ora a tornare in pista fra due settimane a Le Mans. Al suo posto in Spagna correrà Iker Lecuona, del team Honda in Superbike.