MotoGp

Bezzecchi chiude la gara di Austin al 6° posto e mantiene la testa del campionato, complice la caduta di Bagnaia in Texas (seconda scivolata consecutiva per Pecco, dopo quella in Argentina). Il pilota del team Mooney ha 11 punti di vantaggio dal campione del mondo in carica. Rins, vincitore del GP delle Americhe, sale dal 9° al 3° posto. Salto in avanti anche per Marini, dall'11° al 6° posto grazie al primo podio della carriera in MotoGP. Ecco la classifica piloti completa MOTOGP, L'ORDINE DI ARRIVO AD AUSTIN