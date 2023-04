La pista di Jerez de la Frontera non ha segreti per i team di MotoGP, che corrono sul tracciato andaluso da fine anni '80 e che ci svolgono anche buona parte dei test privati. Il circuito misura 4.4 chilometri, conta appena 13 curve, non ha lunghi rettilinei e le qualifiche sono fondamentali ai fini della classifica. In 33 occasioni su 37 il vincitore al traguardo, infatti, è uscito dalla prima fila, comprese le ultime due edizioni, che hanno visto le affermazioni di Miller e Bagnaia. Michelin porterà tre pneumatici simmetrici all'anteriore - leggermente più sostenuti rispetto all'anno scorso -, mentre al posteriore ci saranno una soft e una media asimmetriche, con spalla destra più dura. I record del tracciato sono stati tutti riscritti da Pecco Bagnaia nel 2022, con la pole position in 1'36"170 che vale anche il miglior giro di sempre, mentre il best lap in gara è stato segnato dal ducatista in 1'37"669.