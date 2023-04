Il britannico chiude davanti a Chantra e Alonso Lopez le prove libere di Moto2 a Jerez. Vietti (7°) primo degli italiani, 10° Arbolino, leader del Mondiale. Domenica la gara in diretta alle 13:15 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sam Lowes ha chiuso davanti a tutti il venerdì della Moto2, grazie al tempo ottenuto al mattino. Al pomeriggio i cronologici si sono alzati molto (il britannico è pure caduto, finendo il turno al box), quasi un secondo in più, a causa delle condizioni diverse, soprattutto il gran caldo che ha accolto il Motomondiale sulla pista di Jerez. Condizioni che potrebbero riproporsi anche domenica, motivo per cui risalta il ritmo fatto registrare da Pedro Acosta, il migliore nella FP2, a dispetto di una scivolata iniziale, e quarto nella classifica combinata. Lo spagnolo, secondo nella graduatoria iridata, è tra i maggiori favoriti per il podio, sul circuito di casa. Nella griglia virtuale per ora è preceduto da Alonso Lopez - inizio promettente per il pilota del team Boscoscuro, quinto nel mondiale - e da Somkiat Chantra.