Se avesse raccolto in gara quanto seminato in qualifica, Sam Lowes oggi nella sua bacheca avrebbe esposto almeno un titolo in Moto2 . A Jerez s’è preso la diciannovesima di una carriera in cui fin qui ha vinto nove volte. La bilancia non pende a suo favore, velocissimo ma poco concreto, l’inglese domenica potrebbe sorprendere in senso inverso, dal momento che fin da venerdì ha mostrato una marcia in più. Certo, di fianco a lui in prima fila con il secondo miglior tempo c’è Pedro Acosta , avversario temibilissimo sul circuito di casa, e in gran forma a giudicare dai tempi esibiti tra venerdì e sabato. Prospettiva da scacciare subito per Tony Arbolino , destinato a una gara d’inseguimento. Il leader del mondiale scatterà dalla decima posizione, e non sembra aver trovato il ritmo veloce delle gare precedenti.

Vietti 7°, più indietro Foggia e Dalla Porta

Primo degli italiani in griglia è quindi Celestino Vietti, settimo, fin qui senza lode e senza infamia, ma come sempre capace di stupire la domenica. In qualifica è decisamente mancato Aron Canet che dopo aver messo in fila tutti quanti al termine delle prove libere non ha mostrato altrettanta concretezza in qualifica. Lo spagnolo terzo in classifica, dovrà accodarsi ad Arbolino nell’inseguimento al podio, scattando però dalla dodicesima casella. Qualche rimpianto anche per Albert Arenas vittima di una brutta caduta (ma senza conseguenze) alla fine, in un giro che prometteva meglio del nono tempo poi fissato dalla classifica finale. Buona invece la prestazione di Alonso Lopez, che in qualifica ha confermato quanto mostrato nelle libere con il quinto tempo nella classifica combinata (medesima posizione per altro occupata nella graduatoria iridata). Niente da fare per Dennis Foggia, finito lontano dai primi, al ventiquattresimo posto, in ottava fila in compagnia di Lorenzo Dalla Porta.