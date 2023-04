Il turco partirà davanti a tutti a Jerez in Moto3: al suo fianco Ortolà e Fenati, quarto in qualifica ma terzo in griglia dopo la frattura al tallone subita da Munoz, caduto a fine turno e costretto a saltare il Gran Premio di Spagna. Domenica la gara live alle 12 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Deniz Oncu si prende la quinta pole position in Moto3. Il turco è tra i piloti più esperti in pista, ma finora ha raccolto poco o nulla in questa stagione. Domenica avrà la possibilità di rilanciarsi in un mondiale che per ora lo vede tredicesimo, staccato di 33 punti dalla vetta. "La stagione comincia qui” ha detto alla fine. Ci crede anche Ivan Ortolà, salito alla ribalta con la vittoria ad Austin, e capace di mettersi alle spalle, dopo essere passato per la Q1, uno sfortunato Munoz, terzo ma incappato in una brutta caduta a fine turno (frattura al tallone per l'andaluso, costretto a saltare la gara). Quindi un rinato Romano Fenati ("un passo avanti, abbiamo trovato velocità") doppiamente felice perché prossimo a diventare papà. Un veterano della Moto 3 il ventinovenne di Ascoli Piceno che ha debuttato nel Mondiale nel 2012 e può vantare 13 vittorie. Jerez è pista nelle sue corde e dopo aver passato lo scoglio della Q1 per un attimo ha persino illuso di poter puntare alla pole position.