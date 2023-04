Parole molto dure di Quartararo al termine del sabato di Jerez, dove ha chiuso 16° in qualifica e 12° nella Sprint: "Quando mi trovo dietro a un altro pilota non riesco a guidare, è la cosa più difficile al momento, non posso neanche provare un sorpasso – ha detto il pilota Yamaha a Sky –. Non ho nessun feeling. Il problema è che nella squadra stiamo dormendo, non c'è qualcuno che si incazza, abbiamo sempre gli stessi problemi e non siamo carichi a sufficienza, questo manca nel nostro team"

HIGHLIGHTS DELLA SPRINT