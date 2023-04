Divertente siparietto in diretta su Sky: il tester Aprilia, Lorenzo Savadori, è in onda e ha il cellulare spento, l'Ad Aprilia, Massimo Rivola, non sa come contattarlo e sfrutta il nostro inviato a Jerez: "Lore, accendi il cellulare che mi sa che devi prendere l'aereo e venire qui per i test di lunedì!". Oliveira ko dopo l'incidente con Quartararo, Raul Fernandez non al meglio: Aprilia ha bisogno di lui e così Savadori si prepara a volare in Spagna. Decisione arrivata all'improvviso, proprio durante Race Anatomy...