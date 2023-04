Paura al via del GP Spagna: Quartararo ha perso il controllo della sua M1, forse dopo un contatto con Bezzecchi, e ha travolto Oliveira. Il francese è tornato ai box zoppicante e ha preso parte alla gara dopo la ripartenza, il portoghese è stato trasportato prima al centro medico e poi in ospedale per una risonanza magnetica alla spalla sinistra. Dura protesta di Yamaha per il long lap penalty comminato al Diablo. "Decisione assurda", le parole di Meregalli. La fotosequenza dell'incidente

IL VIDEO DELL'INCIDENTE