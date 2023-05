Dopo aver chiuso il weekend di Jerez con una caduta, Marco Bezzecchi ha realizzato il miglior tempo nel lunedì di test: "E' sempre bello tornare a casa con sensazioni positive", le sue parole a Sky. Poi sul lavoro in pista: "E' stata una giornata importante per cercare di migliorare le partenze - ha aggiunto il pilota Mooney VR46 -. In particolare ho lavorato per trovare il feeling con la frizione: la frizione Ducati è un po’ difficile da gestire e ho dovuto cambiare il modo di usarla"

