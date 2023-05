Giornata intensa a Jerez all'indomani del GP Spagna: tutte le case hanno portato in pista diverse novità in vista delle prossime gare. Anche Ducati, che con Bagnaia ha testato una forcella più lunga per migliorare il feeling sull'anteriore. Molto attive anche Aprilia con il forcellone con applicazione aerodinamica e la Yamaha, che ha sperimentato un nuovo pacchetto aerodinamico. Nuove carene per Ktm, mentre Honda si è concentrata soprattutto sul telaio

