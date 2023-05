foto-video

Piccola frattura all'omero della spalla sinistra: questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto Oliveira dopo l'incidente con Quartararo al via di Jerez. Il pilota Aprilia era stato travolto da Quartararo ed era finito in ospedale per accertamenti lamentando una lussazione. La direzione gara aveva poi dato un long lap penalty al Diablo, scatenando la rabbia di Yamaha. 'Decisione assurda', le dure parole di Maio Meregalli a Sky Sport