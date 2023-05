Quartararo ritrova un timido sorriso dopo una giornata di test che l'ha visto tra i più attivi in pista con 88 giri: "Stiamo lavorando duro per tornare veloci, credo che la direzione sia giusta". Poi su quanto provato: "L'aerodinamica non la useremo in futuro, lo scarico è difficile da valutare su questa pista e il telaio è molto simile". Infine gli obiettivi: "Per noi è complicato quando siamo alle spalle di un altro pilota: questo e il time attack sono i due problemi da risolvere"

RISULTATI E TEMPI DEI TEST