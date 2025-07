Dal 2027 cambierà la sede del GP Argentina: da Termas de Rio Hondo ci si sposterà a Buenos Aires. Il Gran Premio si disputerà all'Autodromo Oscar y Juan Gálvez, tracciato che ha già ospitato il Motomondiale in passato e che verrà ristrutturato in vista dei futuri eventi

Il Gran Premio d'Argentina avrà una nuova sede dal 2027 : Buenos Aires . Nell'ultimo decennio era stata la città di Termas de Rio Hondo a ospitare il Motomondiale. Ora il privilegio spetterà all' Autodromo Oscar y Juan Gálvez , che sarà completamente ristrutturato e il tracciato verrà rivisto . La MotoGP aveva già fatto tappa su questo circuito negli anni '60, '80 e '90. Il pubblico argentino - da record nelle ultime edizioni - può ora aspettarsi un grande spettacolo in pista con il ritorno della gara nella capitale.

"A ottobre inizierà la ristrutturazione del circuito"

Il capo del governo della città di Buenos Aires, Jorge Marci, ha spiegato l'importanza del ritorno della MotoGP nella capitale. "A partire da ottobre, inizieremo una ristrutturazione completa del circuito, la quale includerà: lavori su pista, box, paddock e zone di sicurezza, integrando le tecnologie più recenti. Con questo investimento in infrastrutture, sicurezza, logistica, porteremo l'impianto agli standard internazionali. Riavere qui la MotoGP significa portare una competizione d'élite in città, con i più importanti team e piloti internazionali, la quale sarà seguita da circa 150.000 persone in pista e milioni di spettatori in televisione e streaming in oltre 200 paesi".