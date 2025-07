Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di oggi, 23 luglio. "Il Giappone è importante per la MotoGP e Motegi offre sempre uno spettacolo fantastico" commenta Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, mentre Tsuyoshi Saito, Presidente Honda Mobilityland Corporation, assicura: "Puntiamo a offrire dei Gran Premi più avvincenti che mai"

Adesso è ufficiale: il Gran Premio di Giappone della MotoGP si correrà al Mobility Resort di Motegi fino al 2030. Un rinnovo che testimonia la centralità del GP nel calendario del Motomondiale, presente per la prima volta nel 1999 e stabilmente dal 2004, in un paese noto per la passione e il seguito sempre presente nei confronti del campionato. Quest'anno, invece, l'appuntamento è per il fine settimana del 26-28 settembre, tappa d'apertura della lunga trasferta asiatica, che potrete seguire LIVE sui canali di Sky Sport.