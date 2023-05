Anche nella domenica di Barcellona c’è un solo uomo al comando. Alvaro Bautista domina Superpole Race e Gara 2 salendo a undici vittorie in stagione e quarantatré complessive in Superbike, dato che gli permette di eguagliare Noriyuki Haga nella classifica all time. Il suo margine di vantaggio nella generale sale a sessantanove punti su Toprak Razgatlioglu, che in Gara 2 gli è stato addirittura davanti per un giro.

La superpole Race

In entrambe le gare il ducatista ha vinto scappando in fuga. Alle sue spalle, in Superpole Race un lieve scroscio di pioggia ha tradito Jonathan Rea, caduto, e rimescolato la classifica negli ultimi giri: Razgatlioglu ha chiuso secondo davanti ad Andrea Locatelli, in rimonta dal decimo posto. Quarto Iker Lecuona su Alex Lowes e Dominique Aegerter, mentre Michael Rinaldi è sceso all’ottavo posto dopo essere stato in zona podio.