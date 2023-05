Il pilota spagnolo, al ritorno a Le Mans dopo aver saltato tre gare per l'infortunio alla mano destra di Portimao, torna sul doppio long lap penalty estinto nel GP Argentina. Non ci sarà un caso bis, visto che adesso la Fim ha modificato la dicitura nel dispositivo: "La regola cambia, ma per il pilota non va bene: si prenderanno più rischi per tornare prima..."

La penalità che era stata data a Marc Marquez post incidente a Portimao con Oliveira è stata giudicata estinta nel GP Argentina, come tra l'altro era stato scritto nel dispositivo originario. La Fim aveva chiarito dopo due giorni che il doppio long lap penalty sarebbe dovuto essere scontato dal pilota di Cervera "Nel prossimo Gran Premio a cui avrebbe preso parte", ma il prevedibile ricorso Honda è stato accolto dalla Corte Federale d'Appello negli scorsi giorni. A Le Mans, dunque, Marc Marquez ritorna senza la spada di Damocle della penalità, un tema che però continua a tenere banco nel paddock. "Non ho capito nemmeno io cosa sia successo: quando ho ricevuto la penalità a Portimao, ero d’accordo - ha esordito il pilota di Cervera a Sky -. Però mi avevano detto che sarebbe stata da scontare in Argentina e così era scritto sul foglio". Il caso Marquez ha fatto giurisprudenza, tanto che la Fim ha cambiato la dicitura del dispositivo, passando da "prossimo Gran Premio" a "prossimo Gran Premio a cui il pilota parteciperà", così da evitare equivoci in caso di infortuni (come successo al pilota Honda che, causa frattura al metacarpo della mano destra, ha saltato non solo il GP Argentina ma anche quelli successi ad Austin e Jerez). "Ora la regola cambia, ma non credo sia buono per il pilota - ha proseguito l'otto volte campione del mondo -. Perché io avrei potuto andare a Jerez e fare due giri per scontarla e poi rientrare ai box. Così credo che si prenderanno più rischi per tornare più in fretta dagli infortuni. In ogni caso per me la penalità più dura è stata fare tre gare a casa".