Pecco Bagnaia riparte da Le Mans con il primo posto in classifica piloti ritrovato. Merito del capolavoro confezionato a Jerez, un vero e proprio toccasana dopo le cadute di Termas ed Austin e il sorpasso subito da Bezzecchi. Adesso il ducatista sa che la parola d'ordine deve essere costanza . "La costanza è la cosa più importante - ha detto il campione del mondo ai microfoni di Sky alla vigilia del weekend francese -. Bisogna riuscire a capire alcune situazioni, ma a volte non ci sono riuscito. Questo Gran Premio sarà importante, perché le condizioni saranno difficili : a Le Mans può cambiare tutto all'improvviso ". Bagnaia ricorda anche il GP Francia del 2022 . "L’anno scorso ero velocissimo, ero lì per lottare per la vittoria ma sono caduto. Sono sicuro che con la competitività della nostra moto e riuscendo a leggere al meglio la condizione del tracciato, saremo veloci. Però qui è sempre un’incognita ".

Bagnaia avrà un compagno inedito al box a Le Mans, Danilo Petrucci : il pilota umbro è stato, infatti, chiamato a sostituire Bastianini , ancora infortunato. "Sono contento per Danilo - ha aggiunto il campione del mondo in carica -. Mi spiace che Enea non ci sia, c’è bisogno di lui nel box ed è una mancanza che si sente. Ma è giusto dare possibilità a Petrucci, che tra l'altro ha vinto su questa pista la sua ultima gara in MotoGP in condizioni di bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi d’aiuto ".

Sullo Steward Panel e la penalità di Marquez estinta in Argentina

Bagnaia ha parlato anche dello Steward Panel, al centro delle polemiche per alcune decisioni, e della questione relativa alla penalità di Marc Marquez, considerata estinta in Argentina da una sentenza della Corte d'Appello FIM (gli steward, nel comminare la penalità, avevano scritto esplicitamente che il doppio long lap penalty sarebbe stato da scontare nel GP Argentina, gara poi saltata dal pilota di Cervera per infortunio). "Non siamo contenti, bisogna fare qualcosa - ha concluso il torinese -. Sappiamo quanto sia difficile il ruolo degli steward ed è giusto avere un meeting con loro in questo weekend per capire il loro punto di vista e far conoscere anche il nostro. Ma c'è bisogno di migliorare. Marquez? Hanno sbagliato loro: se avessero scritto nel modo corretto il dispositivo, sarebbe stato giusto scontare la penalità nel suo primo Gran Premio utile. Ma hanno fatto un errore e alla fine è giusto così. In ogni caso dobbiamo essere tutti contenti che torni in pista Marc, sicuramente non è stato un periodo facile per lui".