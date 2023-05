MotoGp

Pecco Bagnaia continua a riscrivere il proprio libro di storia: con il successo nel Gran Premio di Spagna il campione torinese ha eguagliato Max Biaggi e Randy Mamola come numero di vittorie in top class. Adesso ci sono solo tre piloti italiani più vincenti di lui in MotoGP. Da Aragon 2021 a Jerez 2023: ecco i 13 capolavori del ducatista JEREZ, I TEST DELLA MOTOGP LIVE