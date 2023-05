Dopo la scaramuccia della scia di venerdì, ancora qualche scintilla tra Bagnaia e Marquez in occasione della Sprint: Marc passa Pecco e lo tocca, ma per i commissari non ci sono gli estremi per la sanzione, come invece era accaduto a Jerez. Il ducatista: "A me le gare piacciono così, ma era da penalizzare". Lo spagnolo: "Non stiamo ballando, queste sono le corse". Ecco la ricostruzione dell'episodio

IL VIDEO DEL CONTATTO - HIGHLIGHTS GARA SPRINT