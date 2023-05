Vittoria meritata nel sabato di Le Mans e una crescita costante dello spagnolo nelle gare veloci: "Ho fatto delle belle sprint finora, ma oggi il feeling era anche per preparare il GP di domenica. Ma non mi aspettavo di vincere, pensavo di arrivare tra i primi cinque. E quella dashboard che non andava...". Domenica il GP Francia è in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

