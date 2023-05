MotoGp

Marco Bezzecchi vince il GP Francia e, per via della caduta di Bagnaia nell'incidente con Vinales, torna al secondo posto nel Mondiale a -1 dal pilota torinese. Binder è 3° a quota 81, davanti a Martin e Zarco. Marini resta 6° nonostante la caduta di Le Mans. Prossimo appuntamento al Mugello del weekend del 9-11 giugno, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW RIVIVI LA GARA DI LE MANS - L'INCIDENTE VINALES-BAGNAIA