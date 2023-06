Pecco Bagnaia chiude al 2° posto la Sprint di Assen, dietro a uno scatenato Bezzecchi: "Oggi Bez faceva paura, è stato il più veloce. Ho provato a insidiarlo, ma non mi fidavo al 100%. E' la terza gara che arrivo secondo e questo non mi piace, ma abbiamo trovato costanza e preso punti importanti per il campionato". Domenica la gara in diretta alle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP OLANDA, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT