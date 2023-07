Supersport Most: vincono Mackenzie e Mahendra

Una pazza domenica a Most ha regalato risultati a sorpresa nelle classi Supersport. Se la Superbike, infatti, ha potuto correre sull'asciutto, nelle altre categorie la pioggia è stata protagonista influenzando fortemente l'esito delle gare. Gara 2 di Supersport è andata allo scozzese Tarran Mackenzie, mentre in Supersport 300 Aldi Satya Mahendra ha conquistato il successo da wild card.

La classe di mezzo è scattata in condizioni regolari, ma dopo pochi chilometri un violento scroscio d'acqua si è abbattuto sul tracciato cambiando le carte in tavola. Buona parte dei piloti hai effettuato il pit stop per montare gomme rain, ma chi non aveva nulla da perdere ha provato a resistere con le slick. L'azzardo è risultato vincente e incredibilmente a emergere vincitore è stato Mackenzie, con la Honda CBR600RR del team MIE di Midori Moriwaki. La grande sensibilità dello scozzese gli ha permesso di girare fortissimo anche in condizioni limite e fare la differenza sugli altri colleghi con slick.

A Marcel Schroetter non è bastato il recupero degli ultimi giri: il tedesco di casa MV Agusta ha preceduto sul podio il compagno di squadra Bahattin Sofuoglu, nuovamente terzo come in Gara 1. Risultato a sorpresa anche per John McPhee, quarto davanti ad Adam Norrodin, alla wild card Thomas Gradinger e al migliore degli italiani Federico Fuligni, settimo. Raffaele De Rosa chiude decimo davanti a Federico Caricasulo, mentre i due contendenti al titolo Nicolò Bulega e Stefano Manzi archiviano uno zero in classifica: Bulega non è stato veloce con le gomme da bagnato, mentre Manzi ha sofferto un problema tecnico quando era in testa alla corsa.

Dinamica diversa in Supersport 300, dove Mahendra ha avuto la meglio su Jose Manuel Osuna Saez sorpassandolo all'ultima curva. Podio importante per José Luis Perez Gonzalez, che guadagna la testa della classifica per un punto su Dirk Geiger (oggi solo ventitreesimo). Sorprendente quarto posto per Kevin Santos Fontainha davanti a Samuel Di Sora, male invece gli italiani: caduto Mirko Gennai, a punti Alessandro Zanca (12°), Kevin Sabatucci (14°) e Raffaele Tragni (15°).